قمة نارية.. موعد مباراة مانشستريونايتد أمام مان ستي

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يستعد فريق مانشستريونايتد لمبارته أمام نظيره مان ستي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، الموافق السبت الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى الفريقين من قبل في 162 مباراة استطاع يونايتد الفوز في 64 مواجهة، وحقق السيتي الانتصار في 50 مباراة، فيما حل التعادل بينهما في 48 مواجهة.

وفي الدوري الانجليزي، تواجه الفريقان في 50 مباراة بالدوري الإنجليزي، نجح مانشستر سيتي في الفوز بـ17 مباراة، بينما حسم لصالحه مانشستر يونايتد الفوز في 24 مباراة وخيم التعادل بينهم على 9 مباريات.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

نتيجة مباراة ساوثامبتون ومانشستر سيتي:

حقق مانشسر سيتي الفوز على ساوثامبتون برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح رحيم ستيرلينج سجل النهديف في المباراة، في الدقيقة الثانية عشر، وعاد ساوثامبتون بالتعادل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بين الفريقين، والذي دخله مانشستر سيتي بكل قوة وعزم على تحقيق الفوز، ليضرب بالثاني في الدقيقة الـ 62 بأقدام كيفين دي بروين، والثالث من فيليب فودين في الـ 75، والرابع من رياض محرز في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء.