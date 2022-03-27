ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2022

يواصل النادي الأهلي تربعه على جدول بطولة الدوري المصري برصيد 28 نقطة، فيما يحتل بيراميدزالمركز الثاني برصيد 26 نقطة ويقع الزمالك المركز الثالث، بينما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الأهلي 28 نقطة

بيراميدز 26 نقطة

الزمالك 25 نقطة

سموحة 23 نقطة

فيوتشر 19 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

فاركو 17 نقطة

المصري 16 نقطة

إنبي 15 نقطة

سيراميكا كيلوبترا 14 نقطو

الاتحاد السكندري 14 نقطة

الجونة 14 نقطة

طلائع الجيش 14 نقطة

غزل المحلة 13 نقطة

المقاولون العرب 11 نقطة

إيسترن كومباني 10 نقطة

مصر المقاصة 9 نقاط

الإسماعيلي 8 نقاط.

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

الزمالك ضد فيوتشر

في المقابل هدد فيوتشر مرمى الزمالك من خلال الهجمات المرتده المنظمة، التي شكلوها بشكل مميز، وأخطر فرصهم رأسية عمر كمال عبد الواحد التي أصدمت بالعارضه.

وفي شوط المباراة الثاني، حاول الزمالك أن يعود ويتعادل، واجرى عدة تغييرات بدخول إمام عاشورر وحازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي و شيكابالا.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد عبد الشافي ف على ركلة جزاء، بعدما لعب الكرة وأصطدمت في يد العرب بدي مدافع فيوتشر.

وحاول بعدها الزمالك أن يسجل الهدف الثالث وأجرى أسامة نبيه تعديلات أخرى بدخول رزاق سيسيه وعمر السعيد وأحمد فتوح، على أمل تسجيل هدف الفوز.