مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامه فى مختلف منتخابات العالم، ومن أبرزها مواجهات تصفيات قارة أمريكا الشمالية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات قارة أمريكا الشمالية

يخوض منتخب كندا ضد جامايكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:05 مساءً.

يخوض منتخب أمريكا ضد بنما، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة فجر الأثنين.

يخوض الهندوراس ضد المكسيك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة فجر الأثنين.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض إسواتيني ضد الصومال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

يخوض منتخب جنوب السودان ضد جيبوتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً.

يخوض ليسوتو ضد السيشيل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وبدأ فيوتشر المباراة بضغط كبير على منتخب السويس، وهددوا مرماهم عن طريق عدة هجمات، في المقابل حاول منتخب السويس تطبيق بعض الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفيوتشر في الدقيقة 41 بعد رجوعة لتقنية الفيديو، ليسجل بوبو الهدف الأول لفيوتشر من ركلة جزاء.

فيوتشر ضد منتخب السويس

وفي شوط المباراة الثاني حاول منتخب السويس العودة في اللقاء، وبالفعل نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق باسم عادل.

وذهب الفريقين للأشواط الإضافية، الذي ضغط فيوتشر بقوة خلالهم في المقابل تألقت دفاعات وحارس منتخب السويس وحافظوا على مرماهم خلالهم.

لتحسم ركلات الجزاء الترجيحية نتيجة المتأهل لدور الـ16 بكأس مصر، بعد ضياع فيوتشر ركلتين جزاء في ظل تألق الحارس محمود كوكو.