جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.





ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأن يكون الجو مشمسا بجنوب الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 11 الإسكندرية 19 12 وادى النطرون 22 11 طنطا 23 11 شبين الكوم 23 11 دمنهور 22 12 بلطيم 19 11 مطروح 18 12 السلوم 19 09 سيوة 23 09 بورسعيد 19 11 دمياط 18 11 الزقازيق 23 10 المنصورة 23 11 الإسماعيلية 23 11 السويس 23 11 العريش 19 10 رفح 19 09 رأس سدر 22 13 نخل 21 06 نويبع 24 14 طابا 21 13 كاترين 17 03 الطور 24 14 شرم الشيخ 26 15 الغردقة 25 14 مرسى علم 24 14 الفيوم 24 10 بنى سويف 24 10 المنيا 24 09 أسيوط 25 11 سوهاج 27 12 قنا 28 12 الأقصر 29 13 أسوان 30 14 إدفو 30 14 أبو سمبل 29 14 الوادى الجديد 27 12 شلاتين 28 14 أبو رماد 28 14 حلايب 24 15

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الأحد 27 مارس 2022.. شبورة ورياح وارتفاع درجات الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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