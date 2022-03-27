الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتى فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، مضيفا: الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبى، بإجمالى 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية فى الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الحملة تجوب المنازل «من بيت لبيت» فى جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع أن الحملة تتم بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق فى التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعى، لتطعيم الأطفال فى الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعى والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة فى جميع المحافظات.