رئيس جامعة الأقصر يشهد ختام المعسكر التدريبى الأول لمكتب تايكو

جدة - نرمين السيد - شهد رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، ختام فعاليات المعسكر التدريبى الأول لمكتب تايكو "دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا"، ووزع شهادات التدريب على المتدربين، بحضور الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، المدير التنفيذى لمكاتب التايكو ونوادى ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أيمن قـدرى مدير مكتب التايكو بالجامعة، والدكتور أحمد محيى حمزة عميد كلية الفنون الجميلة.





وأوضح مدير مكتب "التايكو" ونادى ريادة الأعمال بالجامعة أن المعسكر الذى حمل عنوان "آليات الابتكار والتكنولوجيا البازغة المستقبلية وطرق الاستشراف المستقبلى"، حضره حوالى 55 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من جميع كليات الجامعة والباحثين بها، فى الفترة من 23 حتى 25 من مارس الجارى. وتابع: قام بإلقاء المحاضرات والتدريب فى المعسكر الدكتور محمد رمضان عبد السلام رزق مدير المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (ESTIO) وعضو فى المجلس المتخصص للدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر.

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