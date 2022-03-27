الزراعة: تنسيقات لإتاحة الدواجن والبيض بأسعار مخفضة فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - ونوه القرش، خلال مقابلة خاصة مع برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر القناة المصرية الأولى، إلى أن توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى شهد طفرة كبيرة للغاية، مبينا أن الفترة الحالية فترة استهلاكية للمصريين خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة التموين وكافة المنافذ التابعة للدولة المصرية لإتاحة السلع للمواطنين، كما قمنا بعمل 191 منفذا ثابتا فى كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن سلسلة منافذ متنقلة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع اتحاد منتجى الدواجن لوضع كميات من منتجات الدواجن بالكامل بأسعار مناسبة جدا، ولدينا اكتفاء ذاتى من منتجات الإنتاج الداجنى سواء اللحوم أو البيض وذلك نتيجة للجهود التى قامت بها الدولة المصرية.

وتابع: "نحن نشجع المستثمرين للدخول فى مجال الاستثمار الداجنى لزيادة حجم الإنتاج، فضلا عن فتح منافذ لتوفير فرص للمواطنين لضخ كميات كبيرة من المنتجات".