الطاهرى يعلن مفاجأة سارة للمشاركين فى مسابقة التقديم التلفزيونى بـ«الدوم»

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، نائب رئيس قناة إكسترا نيوز، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، مفاجأة سارة لجميع المتسابقين فى فئة التقديم التلفزيونى ببرنامج الدوم، وذلك أثناء مشاركته فى تسليم الجوائز للفائزين بالحلقة الأخيرة من الموسم الأول للبرنامج.





وقال الطاهرى، إنه سيتم الاستعانة بجميع الفائزين فى فئة التقديم التلفزيونى بقناة إكسترا نيوز، إلى جانب الاستعانة أيضا بكل المشاركين فى المسابقة للاستفادة بهم فى مواقع مختلفة بقناة إكسترا نيوز.

وأوضح الطاهرى، أن برنامج الدوم لا يهدف للربح، وبالتالى نحن نحاول الاستفادة من جميع المشاركين سواء فى التقديم التلفزيونى أو فى العمل كمراسلين أو بغرف الأخبار، وغير ذلك من الفنون الإعلامية المختلفة.

وانطلقت مساء السبت الحلقة النهائية من الموسم الأول ببرنامج الدوم بأغنية شكرا التى غنتها الفنانة الكبيرة أصالة، وضمت لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمى والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.

وبرنامج "الدوم" حظى باهتمام جماهيرى كبير منذ انطلاقه فى هذا الموسم بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبإشراف وتنفيذ "ميديا هب".

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج فى الشرق الأوسط فى موسمه الأول، ويعرض حصريا على شاشة قناة ON.