/688381/في-ختام-الموسم-الأول-تعرف-على-أسماء-الفائزين-في-برنامج-الدوم

انتهت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج الدوم بوابة النجوم، والتي تم الإعلان فيها عن فوز 6 متاسبقين، والتي تم تقسيمها إلى 2 من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، و2 من فئة التقديم التلفزيونيي.

دوت الخليج يرصد لكم أسماء الفائزين في الموسم الأول من برنامج الدوم.

الفائزون في الموسم الأول من الدوم

قد تم الإعلان عن أن من سيفوز من فئة الغناء سوف ينتج لهم أغاني، والفائزين من فئة التقديم سيكونوا في قناة اكسترا نيوز، أما عن الفائزين في التمثيل سيتم إنتاج أفلام ومسلسلات لهم.

الفائزون من فئة التقديم التلفزيوني

وقد فاز من فئة التقديم التلفزيوني، يارا مجدي من الشرقية والمذيعة مريم حسن من مرسى مطروح، قام النائب عن قناة اكسترا نيوز بإختيار إسراء العقاد أيضًا.

الفائزون من فئة التمثيل

وفاز من فئة التمثيل، ماريا اسامة وسعد سمير من المنوفية وجدير بالذكر أن سيتم إنتاج أفلام ومسلسلات لهم خلال الفترة القادمة.

الفازون من فئة الغناء

أما عن فئة الغناء، فقد فاز اسامة عطية من العريش (شمال سيناء)، واسماء الجمل من الدقهلية.

بداية برنامج الدوم للمواهب

وقد تم بناء الدوم بمجهود 500 فني دون توقف خلال 1000 ساعة من العمل الشاق، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا.

أصالة تفتتح نهائي الدوم

ومن الجدير بالذكر، أن أحيت الفنانة أصالة افتتاح الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم بأغنية شكرا، التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وحظيت إعجاب الجميع، وقالت أصالة بعد انتهاء الأغنية: الدوم فيها العدل المطلوب والتاريخ اثبت ان الارياف والاقاليم انهم اكتر ناس اثبتوا موهبتهم.

وكان العدد النهائي للمتسابقين في الحلقة الأخيرة من الدوم 11 متسابق، سيفوز من بينهم 6 بالتقسيم على الـ 3 فئات، 2 من الغناء، 2 من التمثيل، 2 من التقديم التلفزيوني، والذين تنافسوا بشكل قوي خلال الحلقة الأخيرة.