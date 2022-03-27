/688379/البطولة-النسائية-تسيطر-على-قائمة-مسلسلات-قناة-صدى-البلد-في-رمضان-2022

كشفت قناة صدى البلد عن القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2022، والتي سيطرت عليها المسلسلات التي تناقش قضايا إجتماعية هامة، كما سيطرت على عليها البطولة النسائية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2022 على قناة صدى البلد

مسلسل دنيا تانية

جاء مسلسل «نيا تانية» الذي تخوض بطلوته الفنانة ليلى علوي بجانب كلا من مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال، على قمة قائمة مسلسلات رمضان 2022 المقرر عرضها على قناة صدى البلد.

مسلسل وجوه

يعرض مسلسل «وش تالت»، على عكسه من المسلسلات الرمضانية المعتادة، إذ أنه يتكون من حكايتين مختلفتين تماما، كل منهما تدور في 15 حلقة، بقصة مختلفة وأبطال آخرين، الحكاية الاولى من العمل تحمل اسم «ميتافيرس»، من بطولة الفنان محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، وتأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام.

أما الحكاية الثانية فتحمل اسم «وجوه»، يخوض بطولتها الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل ونخبة من نجوم آخرين، وهي من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل انحراف

وينضم مسلسل انحراف إلى قائمة مسلسلات صدى البلد مأخوذة عن أحداث حقيقية حول دراما تشويقية مليئة بالغموض تعرض عدد من الشخصيات ينحرفون عن الطبيعة البشرية ويصطدمون بـ طبيبة نفسية التي تجسد شخصيتها بطلة العمل وهي الفنانة روجينا، ويشارك في بطولته أيضا كلا من سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، وعبد العزيز مخيون، ومحمد لطفي، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، ورانيا محمود ياسين، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

مسلسل بيت الشدة

يشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني، ومن المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات صدى البلد.