/688378/أشرف-صبحي-وزير-الشباب-والرياضة-في-الحلقة-النهائية-من-برنامج-الدوم

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر، الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج الدوم بوابة النجوم، وهو أضخم برنامج لاكتشاف المواهب المصرية في مجالات التقديم التليفزيوني، التمثيل والغناء.

دوت الخليج يرصد كلمة وزير الشباب أشرف صبحي للمتساقين ولجنة التحكيم في برنامج الدوم

وزير الشباب والرياضة يتحدث عن المواهب المصرية في برنامج الدوم

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة في الحلقة النهائية من الموسم الأول لبرنامج الدوم، عن طاقات الشباب المصريين في جميع المجالات، وقال: "بطاقة الشباب المصري بنقدر نقول أنن احنا موجودين"، وأشار إلى إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواهب وقدرات الشباب المصري لصنع المعجزات ودعمهم بكل الطرق، وقدم الشكر لكل من شارك في برنامج الدوم من الشباب الموهوب، كما شكر لجنة التكحيك كل على حدى، لمجهودهم ووقتهم ونصائحهم التي قدموها للمتسابقين بكل حيادية.

كلمة محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أشاد محمد السعدي مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس شركة media hub للإنتاج الفني، بكل المواهب التي تقدمت إلى برنامج الدوم، وكل المجهود والوقت الذين أنفقوه للمشاركة في هذه المسابقة الكبيرة، كما أعتذر لكل الموهوبين في مصر الذين لم يستطع برنامج الدوم الوصول إليها، وقال: "مصر مليانة مواهبة في كل المحافظات"،وأعرب عن فخر الشركة المتحدة وكل أسرة برنامج الدوم بالـ 218 متسابق الين شاركوا في بداية البرنامج، والـ20 ألف موهوب الذين تقدموا لتصفيات البرنامج منذ البداية.

برنامج الدوم لاكتشاف المواهب المصرية

بدأ برنامج الدوم في موسمه الأول في شهر فبراير لعام 2022، وهدف البرنامج هو الوصول إلى مواهب الشباب المصريين وتقديمهم بشكل ضخم ولائق للجمهور، وتم فتح أبواب التقديم من قبلها بشهور لجميع الشباب من محافظات مصر المختلفة، كما تم عرض البنامج على حلقتين كل أسبوع، في يومي الخميس والجمعة، وكانت لجان التحكيم تتبدل من حلقة لأخرى، وتحتوي على نجوم في مجالات التسابق الثلاثة، مجال الموسيقى والغناء، مجال التمثيل، ومجال المراسلة والتقديم التليفزيوني، الذين قدموا آراءهم ونصائحهم وخبراتهم بكل موضوعية لجميع المتسابقين والمتسابقات.