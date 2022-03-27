افتتاح معرض «أهلا رمضان» بجنوب سيناء.. والمحافظ: نوفر السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاح محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، معرض "أهلا رمضان" بمنطقة حى النور، إذ أقيم المعرض تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برعاية خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفى إطار نشر معارض أهلا رمضان بجميع مدن المحافظة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكبار تجار الجملة.

وأشاد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات فى أسعار كافة المعروضات التى تناسب كافة المستويات والتى تتراوح من 20 إلى 40 %.

ووجه فودة بالاستمرار فى اقامة معارض أهلًا رمضان بكافة مدن المحافظة لمكافحة الغلاء والتصدى لجشع التجار وتخفيف العبء على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

ويشمل المعرض كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان والخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، والأدوات المنزلية.