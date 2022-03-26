/688350/ثقافة-الشيوخ-تناقش-الأقتراح-برغبة-المقدم-بشأن-بناء-فنادق-عائمة-حديثة-بين-الأقصر-وأسوان

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ،اجتماعها غدا ، برئاسة النائب محمود مسلم لمناقشة طلب أقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة.

كما يعقد الأجتماع الثاني لمناقشة الأ قتراح برغبة المقدم من النائب سامح صالح الشيمي بشأن إعادة ترميم مبنى سراي الحقاني .

ويتابع الأجتماع الثالث مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صالح الشيمي بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل .

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:ينعي رجائي عطية نقيب المحامين

تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالنعي لنقيب المحامين رجائي عطية وعضو لجنة الشورى الأسبق والذي توفاه الله اليوم ،مضيفا "اننا فقدنا رجلا من رجال القانون مشيرا بانة رجلا فذا وأنة قدم الكثير إلي الدولة المصرية وعمل علي اثري السياحة القانونية في الدولة المصرية والعالم العربي بعلمة الغزير خلال مثيرتة في عاغلم القانون داعيا الله عز وجل أن يتغمضة بواسع رحمتة ويلهم اهلة الصبر والسلوان وأن يتغمدة الله بواسع رحماتة

وتم مناقشة اقتراح النائب رزق علواني لإنشاء شاطئ عام لمركزي الحمام و الضبعة بمطروح

وتم انعقاد اللجنة برئاسة النائب محمود مسلم لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب رزق علواني في الايام الماضية بشأن انشاء شاطئ عام لمركز الضبعة والحمام بمطروح . بالإضافة إلي أن المجلس قد وافق علي المادة المنظمة لصحة أشتراك الجمعية العامة إلي صناديق التأمين.

وتنص المادة 62 بألا يكون الأجتماع الذي يحددة الجمعية العامة للصندوق صحيحاً إلا بتوافر الشروط المتفق عليها في هذا القانون، وإيضا يتم حضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور المراقب للحسابات بنفسه، لابد ان يوضح للجمعية العامه اسباب عدم الحضور ،يمكن حضور من ينوب عنه .

كما أجازت المادة في القانون ، علي أنه ينص في النظام الأساسي للصندوق بأنيتم انعقاد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مكان وطلبا للتوزيع الجغرافي وعدد أعضاء المسؤولين الصندوق.