"سعادة مابعدها سعادة".. أصالة تهنئ ابنتها شام بعد زفافها

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هنأت الفنانة أصالة ابنتها شام الذهبي الذي تم الاحتفال بزفافها أمس 25 مارس، وقامت أصالة بنشر صورتها مع عريسها لتعرب عن شعور السعادة التي تشعر به أصالة حاليًا بعد رؤية ابنتها في الفستان الأبيض.

دوت الخليج ينقل لكم تهنأت أصالة لأبنتها شام عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أصالة تهنئ أبنتها شام بعد زفافها

نشرت نجمة الطرب العربي أصالة صورة لأبنتها شام الذهبي مع عريسها من حفل زفافها المُقام أمس، عبر حساب أصالة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت مُعربة عن شعورها ومُهنئة لها، وقالت: "سعاده مابعدها سعاده شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيي بأكملها سعيده مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال".

وتمنت أصالة لهما السعادة في حياتهما الجديدة:، وقالت: "الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسّعاده والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر، وياشام شكراً يابنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدّنيي كلّها إلك ..بموت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمنّى لكم ياه".

مباركات النجوم لأصالة على زواج أبنتها

علق عدد من النجوم على الصورة التي نشرتها من زفاف أبنتها شام الذهبي، وقالت غادة عادل: "مبروك حبيبتي ربنا يسعدها ويهنيها"، وهنأتها دنيا عبد العزيز قائلة: "مبروك حبيبتي الله يفرح قلبها يارب"، وتبعتهما المطربة بلقيس التي كتبت: "الف مبروك حبيبتي وان شاء الله بتفرحي باولادها وتعيشوا العمر كله بحب وسعادة"، كما كتبت لها أسما لمنور: " الف مبروك حبيبتي الله يرزقها الذرية الصالحة ويسعدهم يارب".

تعليقات الجمهور على صورة أبنة أصالة نصري

شارك عدد من متابعي الحساب الرسمي للمطربة أصالة على موقع الإنستجرام، بتعليقاتهم المليئة بالحب والأمنيات القلبية الطيبة، فقال أحد المعجبين: " الف مبروك"، وقال آخر: " اهم شي بت حلال وتخاف الله"، وشاركة واحدة من الجمهور قائلة: " الف مبروك يا قلبيييي.. الله يسعده"، كما أستغل واحد من جمهور أصالة العرض الفرصة ليعرف موعد الألبوم الجديد التي ستخرجه أصالة قريبًا، وقال: "اصاله بهالمناسبه علمينا كم باقي على الالبوم المصري".