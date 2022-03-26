/688347/بكاء-أحمد-السعدني-وتصريحات-جريئة-لشيرين-رضا-ملاحظات-على-برومو-برنامج-حبر-سري-رمضان-2022

شوقت الإعلامية اسما ابراهيم الجمهور لبرنامجها حبر سري المقرر عرضه ضمن سباق الموسم الرمضاني 2022، وذلك من خلال نشر البرومو الدعائي للبرنامج عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ملاحظات على برومو برنامج حبر سري في رمضان 2022

ظهر في برومو برنامج حبر سري في رمضان 2022 مجموعة من الأحداث والتصريحات والاسألة المشوقة بين ضيوف برنامج حبر سري رمضان 2022، والإعلامية اسما ابراهيم، بدأت بتوافد عدد من النجوم على البرنامج مثل أمير كرارة وسوسن بدر وشيرين رضا.

تصريحات جريئة لشيرين رضا في حبر سري رمضان 2022

فجرت شيرين رضا تصريحات جريئة خلال البرومو التشويقي لبرنامج حبر سري رمضان 2022، كان من بينها رأيها عن انسحاب مصطفى درويش من فيلم الملحد الإعلامي ابراهيم عيسى، لترد شيرين: «أنا معرفش مين الممثل دا بصراحة»، وقالت في تصريح اخر: «كل الكدب بيوجعني».

غناء وائل جسار وبكاء احمد السعدني في حبر سري

ووقع برنامج حبر سري على الضيوف بمشاعر مختلفة فبعضهم تغني خلاله وكان سعيد مثل وائل جسار، وبعضهم انهار بالبكاء وبدو على ملامحه الحزن كالفنان أحمد السعدني، وشيرين رضا وسوسن بدر وامير كرارة.

كهربا يتعرض لموقف محرج بسبب اسما ابراهيم

هذا وتعرض لاعب كرة القدم كهربا لموقف محرج بسبب برنامج حبر سري، بعدما وقع في فخ أسألة اسماء ابراهيم، عندما سألته عن موقفه عندما كان يلعب في نادي الزمالك ويحرز اهداف في فريق الأهلي، ليجيب بأنه كان لمصلحته، فسألته بخباثة: «فين الانتماء».

الموسم الأول من حبر سري

جدير بالذكر، أنه حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.