إعدام 2 طن لحوم فاسدة بأسواق الدقهلية

شن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالمنصورة، بحملة مكبرة على أماكن بيع و تداول الأغذية وتصنيعها فى محيط مدينة المنصورة ومركزها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وتمكنت الحملة من المرور على 8 منشأت غذائية بمدينة المنصورة، وجد منها 3 منشآت بدون ترخيص و3 منشآت بها خطر داهم تستوجب الغلق لخطورة استمرار التشغيل علي الصحة العامة و تم إخطار الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمنشات بدون ترخيص.

كما تم تحرير عدد 9 محضر شهادة صحية وعدد 3محاضر اشتراطات صحية باجمالي عدد محاضر 12 محضر. و تم سحب 42 عينة منها 31 عينة ياميش رمضان ارسلت للمعامل المشتركة لبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمى من عدمه. كما تم إعدام مايقرب من 2 طن لحوم فاسدة بناء علي قرار النيابة العامة في المحضر رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طؤارئ، وإعدام الكميات الآتية لتغير خواصها الطبيعية: 200 كيلو تمر ناشف لوجود حشرات 130 لتر زيت محروق.

حملات تموينية مكثفة بأسواق الدقهلية

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التى تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تهتم بصحة المواطن وتكون سبباً في نقل الكثير من الأمراض، مؤكداً على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

كما تمكنت الحملة أيضاً من ملاحقة عدداً من محتكرى السلع وكذلك الرقابة على المخابز وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق القرارات الأخيرة الخاصة بشأن تسعيرة رغيف الخبز وكذلك وزنه، كما استعدت محافظة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان بحزمة من الاجراءات أبرزها افتتاح عدداً من المنافذ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وأكد محافظ الدقهلية على أهمية تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق من أجل التعامل مع مخالفات المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع، كما طالب محافظ الدقهلية أيضاً بسرعة البلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها للتعامل معها بشكل فورى.

وأشار أيضاً إلى قيام المحافظة بتخصيص أرقام ساخنه لتلقى شكاوى الأهالى، كما أعلن أيضاً تطبيق حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال شهر رمضان.