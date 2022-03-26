محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية بإزالة الإعلانات المخالفة

جدة - نرمين السيد - وشنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الثغر، فى بيان أوردته محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية، عددا من الحملات المكبرة تم خلالها إزالة نحو 225 إشغال متنوع وإعلانات مخافة على مدار يومين. وشدد "الشريف" على مواصلة الحملات لإزالة التعديات والإشغالات لفرض الانضباط وفتح الطرق وتيسير حركة المشاة والسيارات.

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