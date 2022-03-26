إنفوجراف.. خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى «مشروع جنة»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المهندسة مى عبد الحميد، فتح باب حجز الوحدات السكنية المطروحة للتسليم الفورى فى مشروع "جنة" ضمن إعلان المواطنين متوسطى الدخل غدا الأحد فى تمام الساعة التاسعة صباحا.





ومن المقرر أن يتم غلق باب الحجز يوم الاثنين 28 مارس فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للصندوق nch.shmff.gov.eg. ويوضح الإنفوجراف التالى خطوات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى «مشروع جنة»: ونوه الصندوق إلى ضرورة عدم استخدام المواطن لأكثر من جهاز أثناء عملية الدخول إلى الموقع الإلكترونى وحجز الوحدة السكنية، حيث وصل معدل دخول الأفراد إلى الموقع الإلكترونى إلى 6500 مواطن فى الثانية، وهو معدل ضخم جدا يؤدى للضغط الشديد.

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