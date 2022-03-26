النقل تناشد المواطنين توعية الأطفال من خطورة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة النقل المواطنين بالمحافظة على سلامة مرفق السكك الحديدية، والذى يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ومنها القطارات الروسية الجديدة والقطارات المكيفة وقطارات تحيا مصر، مما يعرض الركاب وقائدى القطارات للخطر كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات التى يتم تشغيلها يوميا ضمن أسطول التشغيل الحالى، والذى أصبحت كل عرباته جديدة أو مجددة والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.





وأشارت وزارة النقل - فى بيان اليوم السبت - إلى أنه مع رصد هيئة السكك الحديدية تكرار حدوث إتلاف لعدد من كراسى القطارات ومنها كراسى القطارات الروسية الجديدة وكراسى القطارات المكيفة سواء عن طريق تقطيع أقمشة الكراسى أو عن طريق إحداث ثقوب بالكراسى ناتجة من التدخين الذى يقوم به بعض الركاب مما يعد مخالفاً للقانون ولمنظومة الأمن والسلامة، فقد تم تشكيل لجان مرور مفاجئة على كافة القطارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المقررة ضد المخالفين للحفاظ على القطارات المملوكة للشعب. وأهابت الوزارة بالمواطنين، المشاركة معها فى توعية الأطفال من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، لخطورتها وتسببها فى العديد من الأضرار للركاب وسائقى القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات، كما أهابت الوزارة بالمواطنين البعد عن كافة الظواهرالسلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب.

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