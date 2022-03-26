بأغنية شكرًا.. المطربة أصالة تفتتح الحلقة النهائية من برنامج الدوم

/688351/بأغنية-شكرا-المطربة-أصالة-تفتتح-الحلقة-النهائية-من-برنامج-الدوم

تعرض الآن الحلقة النهائية من برنامج الدوم للمواهب، وهي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول للبرنامج، والتي تشهد إعلان أسماء الفائزين في 3 فئات هي التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني.

دوت الخليج

أصالة تفتتح الحلقة النهائية من الدوم

وافتتحت المطربة أصالة الحلقة النهائية من برنامج الدوم بأغنية شكرا، التي تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وحظيت إعجاب الجميع، وقالت أصالة بعد انتهاء الأغنية: الدوم فيها العدل المطلوب والتاريخ اثبت ان الارياف والاقاليم انهم اكتر ناس اثبتوا موهبتهم.

وكان العدد النهائي للمتسابقين في الحلقة الأخيرة من الدوم 11 متسابق، سيفوز من بينهم 6 بالتقسيم على الـ 3 فئات، 2 من الغناء، 2 من التمثيل، 2 من التقديم التلفزيوني.

لجنة التحكيم النهائية لبرنامج الدوم

وتتكون لجنة تحكيم الحلقة النهائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب كل من الفنان القدير حسين فهمي والفنان كريم عبد العزيز والمطربة السورية أصالة.

وقد تم عرض مقتطفات من الحلقات السابقة للبرنامج خلال يومى الخميس والجمعة، والتي أعادت ذكريات ما قدمه المتسابقون من أداء غنائي وتمثيلي وتقديم تلفزيوني.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، وضمت لجنة التحكيم في فئة البرامج الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وچاسمين طه.

المشاركين في برنامج الدوم

احتوى البرنامج على العديد من الفئات العمريه التي تتراوح أعمار المشتركين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، و21 لـ28 عاماً في فئة تقديم البرامج، واُتيح التقديم للمشتركين من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وقد استغرق بناء الدوم حوالي 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا.

ويشار إلى أن تردد القناة الناقلة لبرنامج الدوم «NO وترددها هو: 11861

الاستقطاب: رأسي معدل

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

برنامج الدوم من إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.