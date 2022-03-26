مسلسل مكتوب عليا الحلقة الاولى: أكرم حسني يُصاب بلعنة تهدد حياته

/688348/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-الاولى-أكرم-حسني-يصاب-بلعنة-تهدد-حياته

تبدأ أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى، بعدد من المفاجئات بخصوص البطل، كما تعرفنا على تفاصيل العائلة، وطبيعة العلاقات التي تربط كل شخصية بالأخرى، وهنا سنعرفكم على حد يعمل مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى.

دوت الخليج يكشف لكم تفاصيل حد يعمل مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى

ماذا يدور في حد يعمل مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى؟

يظهر في مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى اللعنة التي تصيب البطل الذي يلعب دوره الفنان أكرم حسني، حيث أنه يجد نفسه عندما يقوم من النوم مكتوب على جسمه كلمات ترمز إلى ماذا سيحدث خلال اليوم، وبالفعل نجد أن كل ما كان مكتوبًا على جسده يحدث في حد يعمل مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى، على غير المعتاد سابقًا.

كما تكشف خلال مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى، علاقات شخصيات المسلسل وبعضها، وما يدور بينهم من مشاعر حب أو عداوة، وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى في إطار من الكوميديا التي تنبع من أحداث إجتماعية يومية.

شخصيات مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى

يظهر أبطال مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى تباعًا، وأولهم يكون بطل العمل أكرم حسني، ووالدته التي تقدمها الفنانة حنان سليمان، ووالده الذي يقوم بدوره إحسان فرغلي، وعدد من أفراد أسرته والمحيطين به منهم هلا رشدي، عزة لبيب، هنادي مهنى، أيتن عامر ومحمود السيسي، إلى جانب عدد من الفنانين الذين يقدمون شخصيات أخرى في حد يعمل مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل وبسنت النبراوي.

موعد عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى

من المقرر عرض مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى مع بداية شهر رمضان 2022، حيث أن مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى من بين المسلسلات المشاركة في الماراثون الرمضاني لهذا العام، مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى من إخراج خالد الحلفاوي، تأليف إيهاب بليبل وإنتاج كريم أبو ذكري، وسنتابع معكم كل جديد عن تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة الأولى.