قبل انطلاقها بدقائق.. كواليس الحلقة النهائية من برنامج الدوم «فيديو»

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تعرض الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم بوابة النجوم بعد قليل في مساء اليوم السبن الموافق 26 من شهر مارس الجاري، والتي سيتم الإعلان فيها عن أسماء الفائزين في الثلاث فئات هي التمثيل والغناء وتقديم البرامج، وقد روج لجنة التحكيم النهائية للحلقة الأخيرة من البرنامج.

دوت الخليج يرصد لكم كواليس الحلقة النهائية من برنامج الدوم قبل انطلاقها بدقائق معدودة.

كلمة لجنة التحكيم النهائية للدوم

ظهر خلال الفيديو التشويقي للحلقة النهائية التي ستذاع بعد قليل كلًا من المطربة أصالة والفنان حسين فهمي والفنان كريم عبد العزيز من الكواليس في فيديو مجمع لهم، وقالوا: «اهلا بيكم في نهائي الدوم بوابة النجوم».

وتم نشر الفيديو على الصفحة الرسمية لبرنامج الدوم بوابة النجوم، وحصل الفيديو على إعجاب الكثيرين من محبي برنامج الدوم، والذي جعلهم متجمسين أكتر للحلقة النهائية بعد قليل.

الحلقات قبل النهائية من الدوم

ومن الجدير بالذكر، أنه عرضت في حلقة يومى الخميس والجمعة من الدوم مقتطفات من الحلقات السابقة من البرنامج، وما قدمه المتسابقون من أداء غنائي وتمثيلي وتقديم البرامج.

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، وضمت لجنة التحكيم في فئة البرامج الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وچاسمين طه.

متسابقو برنامج الدوم

وتتراوح أعمار المتسابقين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، و21 لـ28 عاماً في فئة تقديم البرامج، واُتيح التقديم للمشتركين من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة

ويشار إلى أن تردد القناة الناقلة لبرنامج الدوم «NO وترددها هو: 11861

الاستقطاب: رأسي معدل

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وبرنامج الدوم من إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.