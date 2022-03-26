/688342/غرفة-الدواجن-انتاج-13-مليار-بيضة-سنويا-في-مصر-والسمسار-اساس-الخراب

تحدث سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة، عن اسباب ارتفاع اسعار البيض منوها أن السمسار هو اساس الخراب، حيث انه يتسبب بالمشاكل في كافة القطاعات، وليس في القطاع الداجني فقط.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم منوها انه يتم انتاج 13 مليار بيضة سنويا، ويتم التصدير للخارج، كما ان مصر من اللبلاد الآمنة في انتاج هذا الأمر، موضحا أن الظروف الخاصة التي تحصل لمزارع البيض مثل اصابتها بالامراض قد تؤثر على المر.

غرفة الدواجن: انتاج 13 مليار بيضة سنويا في مصر.. والسمسار اساس الخراب

وتابع رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة أنه يتم توفير البيض في معارض أهلا رمضان، وذلك ببيع الكرتونه بـ49 جنيها للبيض البلدي ، اما البيض الابيض يتم بيعه بسعر 47 جنيها".

لا يوجد مشكلة في البيض

واكد سامح السيد أنه لا يوجد مشكلة في البيض، ولكن سبب المشاكل في هذا الامر هو السمسار.

استغلال التجار في رفع الاسعار

واختتم سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن بالجيزة انه يكون هناك استغلال من قبل التجار في رفع الاسعار وذلك بالدخول على شهر رمضان.