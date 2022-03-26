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يترقب الجمهور مواعيد برنامج رامز جلال 2022 على قناة mbc مصر والذي أتى بعنوان رامز موفي ستار، والذي من المقرر أن يحقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه ضمن سباق برامج رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مواعيد برنامج رامز جلال 2022

يروج النجوم بشكل مستمر لأعمالهم المقرر عرضها في السباق الرمضاني 2022، كان من بينهم رامز جلال الذي شوق الجمهور لبرنامجه رامز موفي ستار في رمضان 2022 ما جعل الجمهور يبحثون مواعيد برنامج رامز جلال 2022 بشكل مستمر خاصة بعدما جاء عرض العمل على قناة mbc مصر.

مواعيد برنامج رامز جلال 2022 على قناة mbc مصر

يعرض برنامج رامز جلال 2022 على قناة mbc مصر، في مواعيد محدد في جميع ايام الاسبوع، بعد اذان المغرب مباشرة، ومن المقرر أن يشهد برنامج رامز جلال 2022 اقبال جماهيري مختلف خاصة بعد الحملة الترويجية وجو الإثارة الذي خلقه رامز جلال قبل عرض العمل.

فاندام مفاجئة رامز جلال في رمضان 2022

يفاجيء برنامج رامز جلال 2022 الجمهور بمفاجأة لم يتوقعها، إذ أنه يعد من أبرز النجوم المشاركين في البرنامج هو العالمي فاندام، ولن تكون مشاركة فاندام في برنامج رامز جلال 2022 كضحية، إذ أنه يشارك مع رامز في وقع الضيف في فخ رامز، وتأتي فكرة البرنامج من خلال إيهام الضيف في احتياجه لتمثيل مشهد سينمائي مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

برنامج رامز جلال في المواسم السابقة

جدير بالذكر أن الانطلاقة الأولى لبرامج المقالب لـ رامز جلال كانت منذ عام 2011 ، من خلال برنامج يحمل اسم رامز قلب الأسد وكانت فكرة البرنامج تعتمد على استلقاء الفنانين مصعدًا ثم يتعطل ليُفتح الباب ويجد الضحية نفسه أمام أسد، وبعدها بدأت تتوالى اعمال رامز في مواسم رمضان واحدة تلو الأخرى مثل: «رامز ثعلب الصحراء، رامز عنخ امون، رامز قرش البحر، رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الارض، رامز تحت الصفر، رامز في الشلال، رامز عقله طار، رامز مجنون رسمي».