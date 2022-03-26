/688340/طارق-عبد-الهادي-مهنئا-الفراعنة-بالفوز-على-السنغال-قطعنا-شوطا-كبيرا-في-التأهل-لكأس-العالم

أعرب النائب طارق عبد الهادي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب مصر على منتخب السنغال في مباراة الذهاب للتأهل لكأس العالم بنتيجة 1- صفر، قائلا انه فوز غالي وثمين يؤكد على الثقة في الكرة المصرية وجدارة منتخب مصر.

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طارق عبد الهادي مهنئًا الفراعنة بالفوز على السنغال: قطعنا شوطًا كبيرا في التأهل لكأس العالم

ونوه عبد الهادي، في بيان له اليوم، إلى أن فوز الفراعنة على منتخب السنغال يقربنا من حلم المونديال ويؤكد أننا قطعنا شوطا طويلا نحو التأهل لكأس العالم في قطر، موضحا أن تمكن الفراعنة من الحفاظ على فوزهم وبعد الهدف المبكر للنجم المصري محمد صلاح، يؤكد أنه منتخب كبير وتعامل بحكمة ورجولة في مباراة صعبة وحساسة.

وشدد عضو شباب الشيوخ، على أن الفوز المستحق لمنتخب مصر أسعد عشرات الملايين من المصريين وأكد لهم قرب التأهل لكأس العالم، موجها التحية للمنتخب وللقيادة السياسية المصرية الداعمة للمنتخب والرياضة بشكل عام وسعيها لتنظيم واستضافة البطولات في مصر.

ويذكر أن منتخب مصر، تمكن من تحقيق فوز كبير أمام السنغال في الدقيقة 4 في الشوط الأول، وحافظ على فوزه طوال 90 دقيقة أمام السنغال.