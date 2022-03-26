أكرم حسني لمخرج مسلسل مكتوب عليا خالد: "ماتقلقش لسه معانا وقت"

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دوت الخليج يرصد رسالة أكرم حسني لمخرج مسلسل مكتوب عليا خالد الحلفاوي

أكرم حسني لخالد الحلفاوي: "فاضل 600 ألف ثانية على رمضان”

نشر بطل مسلسل مكتوب عليا أكرم حسني، صورة له من كواليس تصوير مسلسل مكتوب عليا المقرر عرضه في رمضان 2022، عبر حسابه الرسمي على موقع الإنستجرام، موجهًا كلامه للمخرج خالد الحلفاوي، وقالت: "فاضل حوالي ٦٠٠,٠٠٠ ثانيه علي رمضان.. متقلقلش يا خالد لسه معانا وقت".

تفاعل متابعي أكرم حسني مع رسالته للمخرج خالد الحلفاوي

علق على الصورة التي نشرها أكرم حسني على الإنستجرام اليوم عدد من متابعيه، كان أولهم الفنان محمد جمعة، الذي قال: "فرصه تبتدوا الجزء التاني علي طول"، وقال أحد المتابعين: "ماتقلقش ان شاء الله هتلحق لسه في وقت"، وغيرها من التعليقات الفكاهية والمُعبرة عن تشوق الجمهور لمسلسل مكتوب عليا.

أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

يُعد مسلسل مكتوب عليا من المسلسل الكوميدية الاجتماعية في رمضان 2022، ويحكي عن شخص تصيبه حالة معينة تجعله يستيقظ يوميًا ومكتوب على جسمه كلمات تصف أحداث يوم، التي تتحق بالفعل خيلال اليوم، ويتورط في بعض المشكلات مع رجل أعمال يقوم بأفعال غير قانونية وله نفوذ، مما يجعله غير قادر على الهروب منه.

يجمع مسلسل مكتوب علينا كل من النجم أكرم حسني، المنتج كريم أبو ذكري والمخرج خالد الحلفاوي للمرة الثانية، حيث أنهم قدموا سويًا مسلسل الوصية، الذي كان يدور في إطار كوميدي إجتماعي أيضًا، ونال على إعجاب الجماهير ولا يزال يحصل على نسب مشاهدات عالية حتى الآن، رغم أنه عُرض عام 2018.

أبطال مسلسل مكتوب عليا من إخراج خالد الحلفاوي

يُقدم النجم أكرم حسني بطولة مسلسل مكتوب عليا، بالمشاركة مع هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، محمد طعيمة، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمود السيسي وهلا رشا، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.