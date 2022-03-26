/688337/بطرح-البوستر-الرسمي-رامز-جلال-يروج-لبرنامج-رامز-موفي-ستار

طرح الفنان رامز جلال البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد رامز موفي ستار، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2022، ومن المقرر أن يحمل عدد من المفاجآت المثيرة والشيقة كعادة رامز جلال في تقديم أعماله الفنية المختلفة.

دوت الخليج يرصد بوستر برنامج رامز جلال المقرر عرضه في رمضان 2022

كتب رامز جلال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مروجا لبرنامجه الجديد رامز موفي ستار: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.. رامز موفي ستار إن شاء الله في رمضان 2022».

وكان رجح البعض من خلال البوستر أن البرنامج سيدور حول الإرهاب والتفجيرات إذ يتعرض ضيف برنامج لهجوم مسلح وفي وسط التفجيرات يظهر الفنان رامز جلال كعادته ليفاجىء الضيف بعد إثارة الرعب داخله.

قصة برنامج رامز جلال بمشاركة فاندام

وتأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

ضيوف برنامج رامز جلال

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال خلال برنامجه في شهر رمضان 2022، عدد من الوجوه الجديدة التي سنتفاجأ بها في الموسم الرمضاني المقبل، من بيهم لاعب كرة القدم محمد صلاح الذي ظهر في أكثر من صورة جمعته برامز جلا، وحارس المرمى أبو جبل، ومطرب الراب ويجز، فضلا عن بعض النجوم الذي يعتاد رامز استضافتهم خلال البرنامج في كل موسم رمضاني له، وسيحقق العمل نجاحات ساحقة كعادة رامز جلال.

جدير بالذكر أن الانطلاقة الأولى لبرامج المقالب لـ رامز جلال كانت منذ عام 2011 ، من خلال برنامج يحمل اسم رامز قلب الأسد وكانت فكرة البرنامج تعتمد على استلقاء الفنانين مصعدًا ثم يتعطل ليُفتح الباب ويجد الضحية نفسه أمام أسد، وبعدها بدأت تتوالى اعمال رامز في مواسم رمضان واحدة تلو الأخرى مثل: «رامز ثعلب الصحراء، رامز عنخ امون، رامز قرش البحر، رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الارض، رامز تحت الصفر، رامز في الشلال، رامز عقله طار، رامز مجنون رسمي».