/688333/بمشاركة-80-طفل-سفاجا-تحتفل-بيوم-اليتيم--في-إحدى-القري-السياحية

حضر اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الاحتفالية التي أقامتها قرية " جنة سفاجا " بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية بمدينة سفاجا، اليوم السبت، احتفالا بـ"يوم اليتيم"، بحضور بعض القيادات التنفيذية، والقيادات الشعبية، وممثلي المجتمع المدني، والمواطنين، و 80 طفل من الأطفال الايتام.

شهد الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية والفنية أدخلت السعادة على الأطفال، وجرى توزيع الهدايا وشهادات التقدير على الأطفال الأيتام، والأطفال المتفوقين في المجالات التعليمية، والرياضية، والفنية، لتشجيعهم على استمرار التفوق، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة مع الأطفال.

أشار رئيس المدينة إلي أهمية الاحتفال بيوم اليتيم في هذا اليوم وأن هذه الاحتفالية تأتى انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقري السياحية في خدمة المجتمع، وتفعيل الدور الاجتماعي لها، مشيدا بالدور الملموس والفعال للمشاركة المجتمعية، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لها.

وأعرب شعبان، عن فخره بأن مصر كانت أول من دعا للاحتفال بـ"يوم اليتيم" على مستوى العالم كله، مطالبًا بمزيد من الاهتمام والرعاية الدائمة والشاملة للأيتام، وأنهم يستحقون الرعاية والاهتمام طوال العام.

حركة موانئ البحر

شهدت مواني البحر الاحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 7 سفن خلال اليوم، فسجلت الهيئة بموانيها وصول سفينتى بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11 سفينة أخرى، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم، وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حيث شملت حركة الصادرات تداول 28711 طن بضائع عامة ومتنوعة و 254 شاحنة و 10 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 572 طن بضائع عامة ومتنوعة 74 شاحنة و 3 ملاكي، هذا وقد غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 102 شاحنة و 2 ملاكي والسفينة امل بحمولة 85 شاحنة و 5 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 60 شاحنة و 2 ملاكي و السفينة JAWHAR-UK بحمولة 27100 طن فوسفات تصدير الي الهند، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 74 شاحنة بحمولة 236 طن بضائع عامة و 336 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 3 ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1611 طن بضائع عامة و 3 ملاكي.