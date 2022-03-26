سفيرة مصر في السنغال: هناك حالة تحفز من أسود التيرانجا.. والمنتخب قادر...

كشفت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، عن التجهيزات الخاصة باستقبال بعثة منتخب مصر، في داكار، قبل مواجهة الإياب المرتقبة في المرحلة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال والتي تجمع الفراعنة أمام أسود التيرانجا يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت نهى خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة، والسفارة المصرية في السنغال ، من أجل الترتيب لاستقبال البعثة وتوفير كل سبل الراحة.

وأشارت نهى خضر إلى أن سعة الاستاد الذى ستقام عليها مباراة مصر والسنغال تصل إلى 50 الأف مشجع، مؤكداً أن السفارة أنهت جميع الإجراءات لأستقبال الجماهير التي ستؤاز المنتخب يوم المباراة.

وطالبت السفيرة من الجماهير التي ستحضر المباراة الحصول على كافة التطعيمات اللازمة قبل السفر، مشيراً إلى أن الطقس جيد في السنغال وطالبت الجماهير باصطحاب جاكت خفيف.

وأضافت أنها طالبت من السلطات السنغالية تأمين المنتخب المصري في داكار، موضحة أن فندق إقامة لاعبي المنتخب المصري يبعد 60 كيلو عن ملعب المباراة.

وكشفت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال أن هناك حالة تحفز من المنتخب السنغالي، متبعا: لكننا قادرون على تحقيق الفوز عليهم في داكار، كما أنه سيتم توفير أماكن مناسبة للجمهور المصري في ملعب المباراة أمام السنغال.

