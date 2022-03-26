عادل حنفي: سعر العمرة في رمضان لن تزيد عن 33 ألف جنيه

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا بالسماح لأي سيدة بداية من سن 18 عاما لأداء مناسك العمرة والحج دون الاشتراط لوجود محرم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يشترط أن تكون السيدة التي تريد أداء العمرة بداية من 18 عاما تكون ضمن أحد الأفواج.

وتابع عادل حنفي، أنه يجب أن يحصل المعتمرين على الباركود التنظيمي الصادر من وزارة السياحة والآثار المصرية حتى تسمح المملكة العربية السعودية لهم بالدخول إلى المملكة.

واستطرد أنه تم عدم السماح لخدمة الحجاج بأداء المناسك عكس ما كان يحدث في السابق قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية أن سعر عمرة شهر رمضان لن تزيد عن 33 ألف جنيه، موضحا أن هناك تأشيرات متوفرة في عدد من المحافظات عكس محافظة القاهرة التي انتهت بالفعل.

وكشف عادل حنفي، أن المعتمر لابد أن يكون مؤمن عليه طبيا وتأمين على الحياة خلال وجوده في المملكة العربية السعودية، ويحصل على تلك الشهادات من شركة السياحة التابع لها.

وأشار إلى أن المعتمر أو الحاج الذي يتعرض لأي أزمة صحية خلال فترة تواجده في المملكة العربية السعودية يتم علاجه بالمجان في أي مستشفى خاص أو حكومية في السعودية بناء على التأمين الطبي الذي تم توفيره له من جانب مكاتب السياحة.

وذكر عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، أنه وزارة الحج والعمرة السعودية لم تعلن حتى الآن عن عدد التأشيرات المسموحة لمصر وسيتم ذلك بعد نهاية شهر رمضان المبارك.