محافظ الشرقية يشيد بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشاد المحافظ - فى تصريح اليوم السبت - بدور جمعية الأورمان فى خدمة المجتمع وما تقوم به من تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا؛ موجها بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.
ومن جانبه، أشار سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أنه فى إطار التعاون مع محافظة الشرقية تم توزيع 7000 لحاف على الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف حمايتهم من صقيع وبرد الشتاء، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.
وأوضح مدير جمعية الأورمان أن توزيع الألحفة والبطاطين على غير القادرين هو نشاط خيرى موسمى أطلقته الجمعية قبل عدة سنوات تحت شعار "ستر ودفا" وتحرص على تنفيذه سنويا مع قدوم فصل الشتاء للوصول لأكبر عدد من المستحقين وحمايتهم من سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء.
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