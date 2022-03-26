وزير التعليم العالى يتفقد مؤسسة الجامعات الكندية

جدة - نرمين السيد - شملت الزيارة تفقد مبانى الكليات والقاعات الدراسية والمعامل والقاعات التفاعلية، كما تفقد الأعمال الإنشائية بمبانى ومنشآت فرع جامعة رايرسون، الذى يضم أحدث الاستوديوهات ومعامل التصميم ومركز الابتكار ومساحات متعددة للأنشطة الطلابية، وذلك تمهيدا لبدء الدراسة به خلال العام الدراسى 2022/2023.

وتضمنت الزيارة جلسة حوار مفتوح بين وزير التعليم العالى وبعض الطلاب وأولياء الأمور، حيث استعرض الطلاب لمحات هامة من رحلتهم فى فرع الجامعة ومدى الاستفادة من البرامج العملية وخدمات الدعم التى وفرتها لهم الجامعة.

وفى كلمته، قدم الوزير التهنئة لأسرة مؤسسة الجامعات الكندية وللخريجين ولكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة، على رعايتهم واهتمامهم بالطلاب طوال فترة دراستهم، كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين قدموا الدعم اللازم لأبنائهم طوال فترة دراستهم والتى تكللت بالنجاح والتميز، متمنيا التوفيق والنجاح للطلاب فى حياتهم العملية.

أشار الوزير إلى نجاح مشروع إنشاء فروع للجامعات الأجنبية، كأحد الروافد الجديدة والمتميزة التى تتيح فرص للحصول على تعليم عال بمستوى دولى، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، على أرض مصر بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية.

وأشاد د. عبدالغفار بالجهود المبذولة لكى تكون الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب وأداء رسالتها العلمية، مشيرا إلى أن التوسع فى إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر، يعد استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالشراكة مع الجامعات المرموقة عالميا لتقديم تعليم راق لا يقل فى جودته عن التعليم الذى يقدم فى الجامعة الأم.

وفى ختام كلمته، حث الوزير الخريجين على ضرورة مواصلة النجاح والتفوق فى حياتهم العملية، وأهمية الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات تخصصهم، وأن يؤمنوا دائما بأن الإخلاص فى العمل ثمرته النجاح الباهر، وأن عليهم مع نظرائهم من شباب مصر، دورا شديد الأهمية فى بناء حاضر ومستقبل هذا الوطن العزيز.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الجامعات الكندية تم إنشاؤها عام 2018 وفقا لقانون 162 لسنة 2018، بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، وتضم فرعى جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون.

ويقدم فرع جامعة الأمير إدوارد برامج دراسية حديثة ومنها، هندسة التصميم المستدامة، وبرنامج الرياضيات وعلوم الحاسب ويضم أقسام (تحليل البيانات، وتحليل الأعمال "علم التخمين" وعلوم الحاسب الألى والتخصص فى علوم الألعاب"، وبرنامج ريادة الأعمال ويضم أقسام (علوم التسويق، والمالية والإدارة التنظيمية، والمحاسبة، والإدارة المالية).

ومن المقرر أن يقدم فرع جامعة رايرسون العديد من البرامج الدراسية المميزة والحديثة، من خلال كلية الاتصالات والتصميم (FCAD)، والتى تضم برامج الإنتاج الإعلامى والإعلام الرياضى والأزياء، وكلية الهندسة والعلوم المعمارية (FEAS)، والتى تضم برامج الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، كما ستقدم الجامعة نماذج أكاديمية وتعليمية جديدة يتم إتاحتها للطلاب من خلال أحدث قاعات ومعامل الدراسة، فضلا عن ربط البرامج الدراسية باحتياجات أسواق العمل العالمية.

وتعد جامعة رايرسون إحدى الجامعات الرائدة فى كندا بمجال التعليم المبتكر والتعليم المهنى والمتنوع ثقافيا، وتعد الجامعة مقرا لأكبر كلية إدارة أعمال فى كندا من خلال مدرسة "تيد روجرز للإدارة"، كما تضم ثالث أكبر كلية للهندسة والعلوم المعمارية، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الاتصالات والتصميم، كما تضم الجامعة مراكز بحثية واستشارية للتعليم المستمر وريادة الأعمال.

وتحتوى جامعة رايرسون على استوديوهات متعددة ومنها، "معهد الإذاعة" الذى سيضم 6 استوديوهات كاملة لإنتاج الصوت وغرفة تحكم يمكن استخدامها للراديو والبودكاست والموسيقى وهندسة الصوت، واستديو الكاميرا الذى سيكون أول استوديو بتقنية 4K فى مصر، ويضم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى الإنتاج الإعلامى، كما تسمح الجامعة للطلاب باستخراج الكاميرات ومعدات الإضاءة للتدريب العملى، كما تضم الجامعة، استوديو الابتكار الذى يمثل حلقة وصل تتيح للطلاب المشاركة مع الشركات القائمة والناشئة فى الصناعات الإبداعية، ويعد نافذة لرواد الأعمال من الشباب لتحقيق النجاح بأفكارهم التجارية الجديدة والتقنيات الناشئة والمشروعات الإبداعية الرائدة، مع التركيز على صناعات المستقبل مثل الإنتاج الافتراضى والميتافيرس وغيرها.