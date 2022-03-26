بحضور 1700 شاب وفتاة.. افتتاح الملتقى التوظيفى للشباب ببولاق الدكرور

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ويأتى الملتقى انطلاقا من دعم محافظة الجيزة لكافة المبادرات التى تهدف إلى تنمية المجتمع، حيث جاء بالتعاون مع الدكتور حسام المندوه الحسينى عضو مجلس النواب، وبمشاركة مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، وبمشاركة 50 شركة من الشركات العاملة فى السوق المصرى.
ويوفر الملتقى فرص عمل للشباب حاملى جميع المؤهلات، سواء عليا ومتوسطة، إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسى "بدون مؤهل"، لنشر ثقافة العمل الحر فى القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل فى المجال الذى يريده.
وعقب افتتاح المحافظ للملتقى تفقد أروقته لمتابعة إقبال الشباب والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم فى فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى مؤكدا أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة فى العمل مشيرا إلى أن الشركات والجهات المشاركة فى الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.
ورحب المحافظ بكافة المبادرات المجتمعية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنظيم العديد من الملتقيات لتحقيق اقصى أستفادة للمواطنين.
رافق المحافظ خلال حضوره فعاليات الملتقى، هند عبد الحليم نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وعبد الله نور رئيس حى بولاق وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ومحمد عيسى مديرية القوى العاملة واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة.
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