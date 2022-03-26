هيئة الرعاية الصحية تصدر دوريتها الأسبوعية رعاية نيوز (صور)

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتى تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





واستهلت "رعاية نيوز" بالإعلان عن أبرز القرارات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الدورى الأسبوعى لقيادات الهيئة ومدراء الأفرع، وأبرزها إعلان 3 محاور رئيسية للبروتوكول الموحد للتعامل مع حالات الطوارئ داخل مستشفيات الهيئة، واستحداث مكتب بأقسام الطوارئ لإعادة توجيه الحالات غير الطارئة وتسهيل حجز الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه مدراء الأفرع بالمرور اليومى على منشآت الهيئة، ويؤكد على المتابعة الميدانية لمؤشرات رضاء المنتفعين.

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية، إلى انطلاق ورشة عمل تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل وتوقيع اتفاقية "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وهيئتى الاعتماد والرقابة الصحية، والتأمين الصحى الشامل، ورئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد اتفاقية إعلان الأقصر إنجاز تاريخى يضمن توفير أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية للمصريين.

وتابعت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، بتأكيد لجنة صحة النواب على أن إعلان الأقصر للحوكمة الإكلينيكية ترجمة واقعية لحق المواطن فى خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية، واستمرار الزيارة التفقدية لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار 3 أيام متتالية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمات الطبية من أرض الواقع.

ووفقًا لـ "رعاية نيوز"، فقد استقبل أشرف الداودى محافظ قنا، رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، حيث أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن التطوير الذى تبنته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنشآت الصحية مطابق لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل ويهدف لتسريع مد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين.

فيما أشارت "رعاية نيوز" إلى زيارة وفد مشترك من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وخلال الزيارة أشاد الوفد بنجاح التجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين كما أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى الكرنك الدولى ومركز صحة أسرة منشأة العمارى.

ولفتت النشرة الدورية، إلى زيارة سفير جمهورية الفلبين لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وإشادته بالتجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة وتطور الرعاية الصحية بمصر.

وأشارت "رعاية نيوز" إلى أبرز حزم الخدمات التى تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، إلى نجاح إجراء 27 جراحة أطفال فى يوم واحد بالمجمع الطبى بالإسماعيلية، فى إطار مبادرة "علشان صحتك .. مفيش انتظار"، ولأول مرة وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل، يتم إجراء عملية ناجحة بتقنية الدعامات المغطاة (TEVAR) بمستشفى طيبة التخصصى بالأقصر.

واختتمت النشرة، بالإعلان عن تشغيل وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر، وإنقاذ حياة طفل بعد استخراج عملة معدنية من المريء بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، ونجاح ولادة ثلاثة توائم لسيدة حامل فى الشهر الثامن بعد تعرضها لتأخر الإنجاب سبع سنوات بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر.