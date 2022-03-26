حياة كريمة: نستهدف توزيع مليون كرتونة قبل مواد غذائية قبل رمضان

وأضاف مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج صالة التحرير، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، " كرتونة المواد الغذائية وزنها 11.5 كيلو جرام تتكون من مكرونة وصلصة وزيت سمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان"، مؤكدا نستعد لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على اهالينا فى كافة محافظات الجمهورية، وتم الانتهاء من 45 % من المستهدف وهو توزيع مليون كرتونة".
وأشار أحمد سعيد مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن هناك مجهودات كبيرة وتنسيق كامل مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية لتوزيع الكراتين عليهم، قائلا "بدأتا توزيع الكراتين على مناطق التخزين فى مختلف محافظات الجمهورية، وعملية التوزيع تبدأ خلال الأسبوع الجارى، ونستهدف توزيع مليون كرتونة قبل شهر رمضان ".
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