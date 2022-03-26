التموين تكشف عن عقوبة مخالفة قرار تحديد سعر رغيف الخبز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ناشد عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الجميع بعدم مخالفة قرار تحديد سعر رغيف الخبز، حتى لا يتعرض أى شخص من أصحاب المخابز للعقوبات، مشيرا إلى أن هناك عقوبات شديدة بانتظار المخالفين.





وأوضح خليل فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية الحياة، أن وزارة التموين شنت حملة توعية خلال الفترة الماضية على أصحاب المخابز ببدء تطبيق قرار تحديد أسعار رغيف الخبز وآلية التنفيذ. ونوه إلى أنه تم تكثيف الحملات والإدارات الإرشادية لإعلام كافة أصحاب المخابز بالقرار، مشددا على أنه تم تحديد أسعار رغيف الخبز بدءا من 50 قرشا لرغيف الخبز الـ 45 جراما. وأكد: "الدولة حسبت التكلفة كل مدخلات الإنتاج من خلال لجان مشكلة وتم دراسة الأمر وتكلفة الرغيف 43 قرش للرغيف بوزن 45 جراما والتاجر هيكسب 7 قروش". وواصل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين حديثه قائلا: "تكلفة الرغيف الـ 65 جرام هى 63 قرشا ويتم بيعه بـ 75 قرشا، وتكلفة الرغيف الـ 90 جراما هى 84 قرشا ليتم بيعه بـ 1 جنيه"، مؤكدا أن هناك هامش ربح جيد لأصحاب المخابز وتم تحديد أوزان وأسعار رغيف الخبز واللى هيخالف هتبقى العقوبة من 100 ألف جنيه وتصل لـ 5 مليون جنيه بما لا يخالف أى عقوبة أشد فى أى قانون آخر". وشدد على أن النيابة أمرت بحبس كل من يتلاعب بالأسعار، مؤكدا على أن مراقبة الأسواق من اختصاص وزارة التموين والإدارات والمكاتب وجهاز حماية المستهلك بإداراته ومباحث التموين ووزارة الصحة ومفتشى الأغذية، فهم لهم حق الضبطية القضائية.

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