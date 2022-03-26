/688339/كيروش-يطمئن-على-عبد-المنعم-والونش-يستمر-بمعسكر-المنتخب

اطمأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على محمد عبد المنعم عقب إصابته بالأمس بكسر في الأنف وخضوعه لعملية صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر حالة عبد المنعم، وأستمر معه حتى غادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة في أنفه صباح اليوم، على أثر إصابته بالأمس في لقاء السنغال في كرة مشتركة مع ساديو ماني.

استمرار الونش

وأستمر محمود حمدي الونش بمعسكر المنتخب رغم غيابه عن لقاء الإياب القادم أمام السنغال، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وفضل كيروش أن لا يغادر اللاعب معسكر الفراعنة ويستمر في المعسكر مع باقي زملاءه .

وسيسافر اللاعب غداً مع بعثة منتخب مصر متجهين إلى السنغال، وسيكون خلف اللاعبين لمؤازرتهم خلال المواجهة الهامة والفاصلة في مشوار منتخب مصر .

انضمام علي جبر ورامي ربيعة

أنضم الثنائي علي جبر ورامي ربيعة لمعسكر منتخب مصر اليوم، استعداداً لمباراة الإياب أمام السنغال، ضمن مواجهات تصفيات كأس العالم.

ليصبح عدد مدافعي منتخب مصر في اللقاء القادم أمام السنغال 5 مدافعين وهم ، " علي جبر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود علاء، رامي رابيعة".

ونجح منتخب مصر في الفوز على السنغال بهدف نظيف على ستاد القاهرة وسط حضور أكثر من 65 ألف متفرج، في أول الخطوات نحو التأهل لكاس العالم قطر 2022.

كيروش: أنا من أفضل 10 مدربين في العالم.. وتأهلت بأربعة فرق مختلفة لكأس العالم

تحدث كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر أمام السنغال، حول فوز الفراعنة في لقاء الذهاب بتصفيات كأس العالم.

وقال كيروش:" قراراتي في التشكيل ليست سحرية ولكنها من الواقع، ولا أعلم سبب حزن بعض الصحفيين من الفوز، فجميعكم مصريين ويجب أن تفرحوا أننا فوزنا على السنغال وليس العكس”.

وأضاف: " محمد عبد المنعم عنده كسر في الأنف، وسندرس موقف الونش في حالة عدم تمكنه من اللعب بسبب الإنذارات سنستدعي مدافع أخر، مينفعش نروح السنغال بـ2 مدافعين فقط".

وأكمل: "أنا بقالي 44 سنة مدرب وعندي خبرة كبيرة وأتأهلت مع 4 فرق مختلفة لكأس العالم، وأنا من أفضل 10 مدربين في العالم و لعب 250 مباراة دولية، يبقى مينفعش صحفيين يتكلموا معايا في أشياء فنية".

وزاد: " وظيفتي أني أخد قرارات وأفوز بيها في المباريات، وأنا لست في محاضرة تدريبيه لكي أشرح التغييرات التي قمت بها خلال اللقاء".

وأشار" لا أتناقش في قرارات فنية مع أحد ولا عمري أتحطيت في ذلك الموقف، أهم شئ أن أفعل ما يميز فريق وهو الفوز وتحقيق نجاحات معه".

وأختتم قائلاً: " أحنا بنلاعب فريق متواجد به لاعبين في أفضل فرق أوربا، فطبيعي لما يبقوا متأخرين بهدف يحاولوا أنهم يتعادلو، ولكن نجحنا أن في عدم تسجيل أي أهداف بمرمانا".