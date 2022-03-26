أمير كرارة وشيرين رضا الأبرز.. تعرف على ضيوف برنامج حبر سري في رمضان 2022

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كشف الإعلامية اسما ابراهيم عن ضيوف برنامجها «حبر سري» خلال موسم شهر رمضان 2022، وذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
دوت الخليج يرصد ضيوف برنامج حبر سري في رمضان 2022
ظهر خلال البرومو الدعائي الأول لبرنامج حبر سري كلا من الفنان أمير كرارة، شيرين رضا، سوسن بدر، حنان مطاوع، أحمد صلاح السعدني، وائل جسار، محمود الليثي.
هذا وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنها ستقدم حبر سري في رمضان يوميًا ويتضمن العمل العديد من المفاجآت في الضيوف وشكل البرنامج وطبيعته، مشيرة إلى أن الفنان أمير كرارة من ضمن قائمة ضيوف رمضان 2022.
الموسم الأول من حبر سري
جدير بالذكر، أنه حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.
كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.
أمير كرارة في السباق الرمضاني 2022
من ناحية أخرى، يشارك الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «العائدون»، وظهر كرارة خلال البوستر الدعائي بمعطفًا أسود طويل، ومعه قميص كلاسيكي أبيض، وتبدوا على وجه ملامح التجهم والغضب.
ويعد العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، ومن المقرر عرضه عبر قناة dmc ويشهد نجاح متألق كعادة الأعمال السياسية المختلفة.
مسلسل العائدون مستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، ولها علاقة بمتغيرات كثيرة حدثت في الشرق الأوسط، ويظهر المسلسل كيفية تعامل الدولة المصرية مع التهديدات التي تعرضت لها في هذه المرحلة.
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