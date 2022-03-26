/688335/صور-مستقبل-وطن-بالمحافظات-يواصل-إقامة-منافذ-سلعية-بتخفيضات-30--وتوزيع-مواد-الغذائية-على-الأكثر-احتياجا

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم السبت، سواء انطلاق فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم، وتكريم الأمهات المثاليات والشهداء، وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وقوافل طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، وقوافل طبية حول تنظيم الأسرة.

دوت الخليج

صور.. كتيبة "مستقبل وطن" جاهزة لتقديم خدماتها في كافة المحافظات.. أبرزها معارض ومنافذ سلعية وقوافل طبية وتوزيع مواد غذائية

في محافظة قنا،شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الاحتفالية الكبرى الثانية لتكريم 24 أماً مثالية، وأماً شهيد، التي ينظمها الحزب، في محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والمستشار العسكري لمحافظة قنا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وأسر الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، وبدأت الاحتفالية، بعزف السلام الوطني، وتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، وكلمة للمشاركين في الحفل، وفقرة فنية لفرقة قنا القومية للموسيقي العربية، التي قدمت أغانى، "ست الحبايب"، و"بيت العز يا بيتنا"، بالاضافة إلى كورال لأطفال مدرسة الراهبات، كما أهدت النائبة سحر صدقي، نسخة من القرآن الكريم، إلى المهندس أشرف رشاد الشريف، داعين الله له بالتوفيق والسداد، في استكمال مسيرة النجاح والتقدم.

وفى نهاية الاحتفالية، كرم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، بمدن ومراكز شمال المحافظة من خلال منحهن شهادات التقدير والهدايا العينية، وحرص على دعمهم وتوجيه كلمات الثناء لهم أثناء التكريم.

وفي محافظة القاهرة،افتتحت أمانة مدينة بدر، معرضين لبيع سلع رمضان بأسعار مخفضة، وتأتي الحملة في المدينة في عدد من مناطق الدائرة، لمعرض الأول منطقة الخدمات المركزية فى "حى النزهة" الأول سابقاً بجوار مسجد الفاروق، "فندق الزعيم" بـ"حى الصفوة" الثانى سابقاً، وشهدت المعارض اقبالاً واسعاً من المواطنين علي نقاط البيع في "مدينة بدر"، وسط أشاد من الجميع بأسعار المنتجات وحجم التخفيضات علي المنتجات المعروضة، وفي السياق ذاته، نظمت أمانة العلاقات العامة، وبالتعاون مع أمانة عين شمس، قافلة طبية مجانية شاملة جميع التخصصات، ضمت تخصصات، باطنة ونساء وتوليد، وأشعة، وأنف وأذن وحنجرة، وتنظيم أسرة، ومسالك بولية، وإصدار قرارات علي نفقة الدولة، والتطعيم ضد فيروس كورونا، وأطفال، وعظام، وجراحة عامة، ورمد، وجلدية، وكان الكشف والعلاج بالمجان، وأقيمت القافلة في محطة العرب – جسر السويس ملعب العرب بمنطقة عين شمس.

وفي محافظة أسوان،تواصل أمانات المراكز والأقسام، افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مخفضة، حيث قامت أمانتي مركز كوم أمبو، ونصر النوبة، بافتتاح معرض "أهلا رمضان"، وأقيم المعرض على مساحة كبيرة ضمت كميات كبيرة من السلع الغذائية والمواد التموينية التى تقدم للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفي محافظة أسيوط،نظمت أمانة المرأة بأبوتيج، ندوة تثقيفية صحية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، حيث تم عقد الندوة التوعوية بمرض سرطان الثدي وعقب الانتهاء من الندوة خضعت عدد كبير من السيدات للفحص والاطمئنان على صحتهم واتخاذ اللازم لهم من تدابير صحية وتوجيه الرعاية الكاملة لهم، وعلي جانب أخر، تواصل أمانات الحزب بالمحافظة، من استمرار لفعاليات مسابقة القرآن السنوية الثالثة، في مراكز القوصية، وديروط، ومنفلوط، حيث أن المسابقة السنوية الثالثة، سوف يتم إجراؤها في جميع مقرات أمانات الحزب على مستوي المحافظة، بداية من ديروط، إلي صدفا، لافتا عن الفاعليات بدأت من المراكز الشمالية من ديروط طبقا لجدول زمني معين يستغرق شهر لإجراء الاختبارات حتي تنتهي الفعاليات.

وفي محافظة البحيرة،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري، لتكريم الأمهات المثاليات، وأمهات الشهداء، بمناسبة عيد الأم، بحضور المحافظ وقيادات وأعضاء الحزب، كما حضر الاحتفالية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين شاركوا الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء في التكريم، معبرين جميعاً عن امتنانهم لكل أم، وكل أسرة شهيد، جاءت بابنها فداء للوطن‫، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم آيات الذكر الحكيم، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن «مستقبل وطن»، و‎في ختام الاحتفالية، كرمت الأمهات المثاليات من كافة مراكز المحافظة، حيث تم اختيار 20 سيدة من كل مركز وقسم جرى تكريمهن جميعاً في أجواء مفعمة بالعطاء والامتنان لأمهات مصر وأسر الشهداء‫.‬

وفي محافظة بنى سويف،في إطار التوسع، بإقامة معارض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، افتتحت أمانات مراكز سمسطا وببا والفشن واهناسيا، معارض أهلا رمضان وضد الغلاء، لبيع السلع الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومن المقرر افتتاح المعارض بمراكز وبندر بني سويف وكذلك مركزي الواسطى وناصر.

وفي محافظة دمياط،افتتحت امانة مركز كفر البطيخ، معرضاً لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلي 30 %، ويشمل المعرض العديد من المنتجات و السلع الغذائية والخضروات واللحوم والدواجن والمفروشات والملابس للمشاركة في محاربة الغلاء وارتفاع الاسعار لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، وفي نفس الوقت، افتتحت أمانة مركز السرو، معرضاً لبيع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلي 30 % بمدينة السرو، ويشمل المعرض العديد من المنتجات والسلع الغذائية والخضروات واللحوم للمشاركة في محاربة الغلاء.

وفي محافظة الفيوم،واصلت أمانات المراكز بالمحافظة، توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي على السلع الغذائية الجافة وذلك على المستحقين من اهالينا ففي مراكز طامية وسنورس، حيث تم التوزيع وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية،نظمت أمانة مركز زفتي، معرضاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للسلع المخفضة، بقرية سنبو مركز زفتي، وشهد المعرض إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة على كافة المنتجات كالزيت والسكر والأرز والثمن واللحوم وذلك لتوافر كافة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، حيث أن التخفيض يصل إلى 30%، ومن جانب أخر، نظمت أمانة المرأة أول طنطا، ندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني بمعهد فتيات طنطا الازهري الإعدادي والثانوي، وذلك في إطار مبادرة انتي الاقوي التي دشنتها أمانة المرأة بالمحافظة.

وفي محافظة المنوفية،نظمت أمانة مركز اشمون، قافلة طبية في تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والتحاليل الطبية، في قرية جريس، وجاءت القافلة بكشف رمزي، إضافة لخصم 50% على جميع التحاليل وخصم بالصيدليات، كما نظمت أمانة مركز الباجور، قافلة طبية تضم معظم التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وفي محافظة شمال سيناء،نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية لتكريم الامهات المثاليات بشمال سيناء لعام 2022 بمناسبة عيد الأم في منتجع سويس إن بمدينة العريش، وحرص علي الحضور أيضاً أهالي الأمهات المثاليات المُكرمات وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الاقسام وأمناء تنظيم الاقسام وأعضاء هيئة مكاتبهم، وجاءت أسماء الامهات المثاليات لهذا العام وهن أم الشهيد سليمه سليمان محمد سلام من مدينة الشيخ زويد حصلت على درع التميز ومبلغ 10 آلاف جنية، أم أصحاب الهمم فاطمة محمد سلام محمد من رمانة مركز بئر العبد وحصلت على درع التميز ومبلغ 10 آلاف جنية، الام المثالية أماني محمد الهندي عودة وحصلت على درع التميز ومبلغ 10 آلاف جنية، وتوجيه لهن التحية والتقدير على التفاني في أداء واجبهن والتحدي الدائم لمواجهة صعوبات الحياة.

وفي محافظة البحر الأحمر،نظمت امانة المرأة بمدينة الغردقة، حفلاً لتكريم عدد من الامهات المثاليات، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة، وجاء التكريم تجسيداً لعطاء الأم ونجاحها في الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة التحديات المختلفة.

وفي محافظة جنوب سيناء،كرمت أمانة مدينة دهب، الأمهات المثاليات بالمدينة وذلك تقديراً لقصص كفاحهن، حيث تم تكريم السيدة سامية عبد السلام خلاف الأولى على مستوى المحافظة والتي كرمها السيد رئيس الجمهورية خلال احتفالية، والسيدة فيروز السيد رمضان حسين والسيدة صالحه مبارك جمعه بخيت والسيدة عنيزه محنا والسيدة سيده كاسب سلام، وتم منحهن شهادات تقدير ومبلغ مالية وهدايا أخرى وذلك كونهن مثالًا طيبًا للمرأة المصرية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.