/688334/أرقام-علي-جبر-مع-منتخب-مصر-الذي-أفتتح-مشواره-الدولي-بمواجهة-السنغال

أستقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إستدعاء علي جبر ورامي ربيعة، نظراً لإصابة محمد عبد المنعم وتراكم البطاقات الصفراء على محمود حمدي الونش، لذلك قرر ضم ثنائي بديلاً لهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد علي جبر للمشاركة مرة أخرى مع منتخب مصر بعد غياب 6 شهور منذ أخر مباراة خاضها أمام ليبيريا تحت قيادة حسام البدري حينها، ومنذ ذلك الموعد لم يخوض علي جبر أي مباريات مع الفراعنة.

وكانت أول مباراة لمدافع بيراميدز مع منتخب مصر، أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015، وخسر الفراعنة حينها بنتيجة 1/، ولم ينجح المنتخب الوطني في التأهل تلك العام لأمم أفريقيا.

أرقام علي جبر خلال مسيرته مع منتخب مصر

لعب: 29 مباراة دولية

سجل: هدف وحيد

الإنذارات: 3 كروت

الدقائق: 2439 دقيقة

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، الاكتفاء بالتدريب في فندق الإقامة اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

موعد مباراة مصر والسنغال

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم بقطر 2022، يوم الثلاثاء القادم.

موعد قرعة كأس العالم 2022 قطر

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع.

كيروش: أنا بعتبر النتيجة تعادل ولقاء الحسم سيكون في السنغال

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، حول لقاء الفريق أمام السنغال، ضمن مواجهة الذهاب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاصي بالمباراة: " طبعاً دي مباراة تأهل لكأس العالم ومهمة جداً لينا وللشعب المصري، لذلك قدمنا لقاء جيد وأستطعنا تحقيق المكسب".

وأضاف: "سجلنا في الشوط الأول وكان علينا أن نتحمل الهجمات التي جاءت علينا من السنغال وبالفعل نجحنا في الحفاظ على مرمانا".

وأكمل: " لدينا روح جيده وقدرنا أننا نرجع في المبارة ونظهر بشكل مميز أمام السنغال، وطبيعي أنهم كانوا يهددونا من خلال المرتدات".

وزاد: " هما كان ليهم فرصتين أمامنا ودا بفضل اللاعبين المميزين عندهم، وأحنا كان لينا أيضاً أكثر من فرصة وكنا ممكن نسجل هدف اخر".