/688330/رمضان-2022-كرتون-يحيى-وكنوز-يمزج-بين-قصص-القدماء-المصريين-وعصر-التكنولوجيا

اقترب بدء السباق الرمضاني لعام 2022 الذي ينتظره الكبير والصغير نظرًا للمسلسلات التي تذاع خلاله على جميع القنوات، وتعتبر المسلسلات الرضماني جزء لا يتجزأ عن شهر رمضان الكريم من كل عام، كما ينتظره الأطفال لوجود المسلسلات الكرتونية الخفيفة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل المسلسل الكرتوني يحيى والكنوز المقرر عرضه في الموسم الرمضاني

من المقرر ان يذاع المسلسل الكرتوني يحيى والكنوز على شاشة قناة DMC والذي من المتوقع أن ينال إعجاب الكبير والصغير، ومن خلال البرومو الرسمي للمسلسل توصلنا لقصته.

وقصة المسلسل تدور حول الطفل يحيى الذي يذهب بواسطة آلة زمن إلى القدماء المصريين ويعيش العديد من المغامرات، كما يربط بين عصر الفراعنة وعصر التكنولوجيا الحالي.

وعلى نفس طراز المسلسل الكرتون، يأتي المسلسل الإذاعي الذي من المقرر بثه في رمضان بالتعاون بين بيومي فؤاد وحورة فرغلي بعنوان «آدم وحورية والعوامل الخفية».

موعد آدم وحورية والعوامل الخفية

ومن الجدير بالذكر، أن سيتم بث مسلسل آدم وحورية والعوامل الخفية علي راديو أف أم راديو مصر 88.7 والذي يجسد فيه بيومي دور آدم وتقدم حورية دور حورية، ويقع المسلسل تحت نوعية الأعمال الكوميدية، ويتم عرض العمل في تمام الساعة ٤ عصرًا يوميًا حتي انتهاء السباق الرمضاني، والمسلسل من بطولة حورية فرغلي و بيومي فؤاد انتاج شركة دويتو لـ ابراهيم عبد العزيز وشهاب عزت، وأعلنت شركة الانتاج للمسلسل عن الإنتهاء من تسجيل حوالي ٨٠ ٪ من حلقاته وجارى العمل على الانتهاء من باقي العمليات الفنية من تسجيل المكساج والأغنية.

أسرار مشهد حورية فرغلي في حكايات بنات

وعلى صعيد آخر، قد تحدثت الفنانة حورية فرغلي من قبل خلال الجزء الثاني من حلولها ضيفة في برنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم عن مشهدها الشهير في مسلسل حكايات بنات، كما كشفت حورية عن بعض أسرار المشهد، وهو مشهد ولادة صديقتها مريم، وحوارها مع طفلة مريم عقب الولادة مباشرة، وقد أشارت حورية أن هذا المشهد لم يكن مكتوبًا في السيناريو الخاص بالمسلسل.

كما قالت: المشهد ده مكنش في السيناريو وكنت لسه عارفة من الدكتور موضوع حرماني من الأمومة قبل التصوير بيوم المخرج قالي انتي هتمسكي البنت وترتجلي 10 دقائق، أنا مش عارفة المشاعر دي كلها طلعت ازاي حتى في آخر المشهد قولت للطفلة أنا هسميكي حورية وعشت معاها.