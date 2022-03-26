قائمة مسلسلات رمضان 2022 المعروضة على قناة zee ألوان

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تستقبل قناة زي الوان عدد من الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في السباق الرمضاني 2022، على شاشاتها، وغلب على تلك الاعمال التي تناقش قضايا إجتماعية هامة، نرصدها في ذلك التقرير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل الأعمال الدرامية المعروضة على قناة زي الوان في رمضان 2022

راجعين يا هوى

تعرض قناة زي الوان ضمن قائمة أعمالها في رمضان 2022 مسلسل «راجعين يا هوى» يشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما، ويعد مسلسل «راجعين ياهوى» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

مسلسل مكتوب عليا

ويعرض أيضا ضمن السباق الرمضاني 2022 على قناة زي الوان مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني وآيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب، محمد طعيمة، هلا رشا ومحمود السيسي، مسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وكان عرض البوستر الرسمي للعمل أكرم حسني وهو جالس بين هنادي مهنى وأيتن عامر وخلفهم حنان سليمان، وعمرو عبد الجليل وإسماعيل فرغلي وباقي أبطال المسلس، وظهر أكرم حسني في البرومو بشخصية جلال الذي تجمعه قصة حب بهنادي مهنى ويعيش حياة طبيعية حتى يقابل رجل غامض.

وعندما يمسج الرجل على ذراع جلال بمادة مسحورة، يجد جلال أن أحداث حياته مكتوبة على جسده قبل حدوثها، ليدخل في عدد من المواقف الطريفة بسبب هذه اللعنة.

مسلسل ملف سري لهاني سلامة

يعتمد مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة وعائشة بن أحمد على مشاهد الإثارة والغموض والأكشن بجانب الرومانسية ومن المقرر أن تبدأ أحداث الحلقة الأولى خلال الفترة التي حاول فيها عناصر جماعة الإخوان، ويضم المسلسل عدد من النجوم في بطولته بجانب الفنان هاني سلامة، ومنهم ماجد المصري، عائشة بن أحمد، محسن محي الدين، مريهان حسين، وغيرهم ويتولى تأليف المسلسل محمود حجاج والإخراج لـ حسين البلاسي.