/688326/زعيم-أغلبية-البرلمان-يستقبل-وفد-لجنة-المواصلات-لمتابعة-مشروعات-قنا

استقبل المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال زيارته اليوم لمحافظة قنا لتفقد عدد من المحاور والطرق، وتفقد الوفد البرلماني برفقة النائب أشرف رشاد مزلقان الأشراف الغربية، وأوصت اللجنة بضرورة إحداث عملية تطوير.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنة النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان، النائب مصطفى محمود، هشام عبد الرازق أمين اللجنة، ومن أمانة اللجنة أحمد سلامة ، محمد عبد العظيم ومن وزارة النقل سالم مصطفى ،وليد عبد الرازق.

وفي سياق أخر ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها الاسبوع ، طلب إحاطة مقدم من النائب عادل شعلان حول إنشاء كوبري أعلى مزلقان شارع الجيش بكفر الدوار في محافظة البحيرة، ومن جانبه قال وائل مهدي مدير عام تجهيزات الكباري بالسكة الحديد، إنه ليس هناك حاجه لإنشاء كوبري جديد حيث يوجد كوبري على بعد كيلو متر من المكان المطلوب ولكن يمكن عمل امتداد للكوبري المقام حاليا.

وقد أوصت لجنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بضرورة عمل دراسة جدوى جديدة لإمكانية عمل كوبري طبقا للميزانية التي تم وضعها للسكة الحديد، وأوصت اللجنه أيضا بضرورة حضور هيئة السكة الحديد، والهيئة العامة للطرق والكباري، ووزارة التخطيط، كما ناقشت اللجنه طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي محمود بشان انشاء كوبري أعلي مزلقان الجذيرية بمركز ومدينة قنا .

مستقبل وطن يكرم أمهات قنا

وعلى صعيد آخر شهدت محافظة قنا حفل حزب مستقبل وطن لتكريم الأمهات المثاليات والتى جاءت بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالبرلمان، وشهد الحفل تكريم 24 سيدة على مستوى المحافظة فى حضور قيادات المحافظة التنفيذية.