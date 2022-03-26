/688324/قائد-فريق-مسار-اجباري-يدخل-عالم-الراب-بأغنية-مش-فارقة

روج المطرب هاني الدقاق قائدة فرقة مسار إجباري، إلى أغنية جديدة له يغني فيها راب لأول مرة، وكشف عن اسمها وصناعها من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوةر والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

دوت الخليج يرصد أول أغنية راب للمطرب هاني الدقاق قائد فرقة مسار إجباري

هاني الدقاق يروج لأول أغنية راب له

نشر هاني الدقاق مغني فرقة مسار إجباري لأول أغنية راب له، من خلال فيديو قصير نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق على الفيديو باسم الأغنية واسماء الذين شاركوه في تقديمها، وكتب ما معناه: "أغنية مش فارقة، غناء وجيتار هاني الدقاق، موسيقى وكلمات كريتك، والفيديو كليب لـCNL".

تعليقات الجمهور على أغنية هاني الدقاق الجديدة

فرح جميع متابعي الفنان هاني الدقاق بأغنيته الجديدة مش فارقة، وعلق عدد منهم على الفيديو الذي نشره الدقاق عبر الإنستجرام، فقال أحدهم: "حلو الكلام"، وأعربت إحدى متابعاته على تشجيعها له في أي حال، وقالت: "بص ي استاذ مسااار انت اي حاجه هتعملهااا احنا هنشجعك ف كدا عظمه قوي"، وقال آخر: "عمنا هانى رجع للشقاوة"، إلى جانب عدد كبير من التعليقات الأخرة التي يعبر من خلالها أصحابها عن مدى حبهم للمطرب هاني الدقاق، وكم أُعجبوا بأغنية مش فارقة الجديدة، ومنهم من كتب رأيه ومنهم من أكتفى بوضع عدد من القلوب الحمراء والوجوه السعيدة.

هاني الدقاق يغني سألوني على الحنان بمناسبة عيد الأم

قدم هاني الدقاق أغنية سألوني على الحنان في أحد الإعلانات الدعائية لشركة كبرى، الذي خرجت في الفترة الماضية احتفالًا بعيد الأم، وأنتشرت الأغنية لهدوئها وما فيها من مشاعر مترجمة من خلال كلماتها الدافئة وموسيقاها العذبة، وتأتي كلمات أغنية سألوني على الحنان كالآتي:

سالوني على الحنان شاورت

بس عليك و بحس بالامان لما

اطمئن عليك الحب في كل مكان واقواه حبي ليكي

كل اللي انا فيه سببه اني معاكي واللي وصلت ليه اتحقق بدعاكي

اجمل ما نطقت به لما ناديت عليك علمتيني

اسامح من كثر ما بتسامحيني وفي اصعب ظروفي

انت اللي بتقويني وفي عز خوفي جنبي وبطمنيني

لما الوقت يعدي بحس بقيمتك اكثر بتزيد

غلاوتك عندي كل ما عمري بيكبر لو مره زعلت مني

ازعل انا من نفسي رضاك حاجه كبيره

وصيه من اللي خلقني وادالى نعم كتيره

اغلاها انتي يا امي

علمتيني اسامح من كثر ما بتسامحيني

وبقطع ظروفي انت اللي بتقويني وفي عز

خوفي جنبي وبطمنيني

علمتيني اسامح من كثر ما بتسامحيني