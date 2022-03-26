/688323/إسكان-الشيوخ-تناقش-الأقتراح-برغبة-المقدم-بشأن-إنشاء-مطار-فى-مدينة-نجح-حمادى

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الأحد، برئاسة النائب خالد محمد سعيد ،لمناقشة الإقتراح برغبة المقـدم من النائب أبو النجا المحرزى، بشأن إنشاء مطار فى مدينة نجح حمادى أو غرب قنا الجديدة ،إيضا الإقتراح برغبة المقدم من النائب عصام هلال ، بشأن إعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالى و الجنوبى بمحافظة الجيزة .

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كما يعقد الاجتماع الثاني لمناقشة الأقتراح برغبة المقدم من النائب عصام هلال بشأن إمتداد خط مترو الأنفاق لجنوب الجيزة ،وإيضا مناقشة الأقتراح برغبة المقدم من كلا من النائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده حامد سعيد الكرماو والنائب حافظ أبو شوشة " بشأن تطوير سكك حديد السويس "

الجلسة العامة تناقش المشكلة التي تواجة الدولة في حل الزيادة السكانية

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة و السكان و مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن دراسة الأقتراح برغبة المقدمة من النائبة اسهير عبد السلام ، بشأن مشكلة التي تواجة الدولة بشأن الزيادة السكانية في مصر من حيث تقدم الحلول والمقترحات التي تدور حولها وليتم حلها ، والتى تم الانتهاء منها للعمل علي أنشاء هيئة مستقلة تابعة للرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط عملية النمو السكانى فى الدولة المصرية .

كما يتم ذلك فى الوقت الذى يستأنف مجلس الشيوخ جلساته وذلك للعمل علي مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن مشروع القانون المقدم من الهيئة الحكومية للعمل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ، كمايعمل علي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية ولجنة الاقتصادية ولجنة الاستثمار ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية و لجنة الصناعة والتجارة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحدالدولة المصرية .