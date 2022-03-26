/688320/بحضور-نجوم-الفن-الفنان-ياسر-فرج-يحتفل-بزفافه-صور

احتفل اليوم الفنان الشاب ياسر فرج بعقد قرانه وزفافه، وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، كما تفاعل الجمهور مع صور ياسر خلال الحفل بشكل كبير وانهالت التعليقات على الصور.

دوت الخليج يرصد لكم احتفال الفنان الشاب ياسر فرج بحفل زفافه وعقد قرانه

ومن الواضح في الصور ان زوجة الفنان من خارج الوسط الفني، ولكنه لم يعلن عن أي تفاصيل عنها، كما أنه لم يعلن عن تفاصيل عقد قرانه وزفافه قبل اليوم خلال الحفل.

وهنأ المتابعون الفنان الشاب ياسر فرج بعقد قرانه وزفافه في نفس الوقت، وانهالت التعليقات على الصور بأن يجعل الله هذا الزوام مبارك عليهم، وقالت تعليقات أخرى “بارك الله لكما”.

ومن الجدير بالذكر، أن توفت الزوجة الأولى للفنان ياسر فرج في يناير من عام 2021 وتعتبر هذه الزيجة الثانية لها بعد وفاة زوجته الأولى بـ 15 شهر.

معلومات عن ياسر فرج

ولد ياسر فرج يوم 25 يونيو 1980 وكان أول ظهور له في مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود، ويشتهر بدوره في فيلم «نمس بوند» مع الفنان هاني رمزي، الذي علق في أذهان الكبير والصغير نظرًا لوجود مشهد جمعهم بشكل كوميدي، وله العديد من الأفلام الأخرى مثل «أحلام عمرنا» مع منى زكي ومصطفى شعبان، فيلم «عبده مواسم» مع محمد لطفي وعلا غانم، وفيلم «خليج نعمة» وفيلم «غرفة 707» مع مجدي كامل، وفيلم «الأكاديمية» مع نادر حمدي وأحمد الشامي.

وله العديد من المسلسلات التي شارك فيها، مثل مسلسل بدارة، مسلسل النمر، مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود، مسلسل ليالي، مسلسل أفراح إبليس، مسلسل قضية نسب، مسلسل علي يا ويكة، مسلسل على نار هادئة، مسلسل سارة، مسلسل حبيب الروح، مسلسل بنت بنوت، مسلسل أكتوبر الآخر، مسلسل طيري يا طيارة، مسلسل صاحب السعادة، مسلسل حالة عشق، مسلسل أزمة نسب، مسلسل السلطان والشاه، ومسلسل أفراح ابليس 2.

واشتهر ياسر فرج بأدوار الشر التي أتقنها بشكل كبير واستفز الجمهور بها في جميع أعماله.