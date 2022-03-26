/688332/التموين-كل-السلع-متوفرة-بمعارض-اهلا-رمضان-ولا-داعى-التزاحم

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخليه بوزارة التموين أنه تم توفير 1000 منفذ على مستوى الجمهوريه فى قرى واحياء مصر حيث يتوافر كل السلع الاساسيه الذى يحتاجها المواطن مشيرا أنه بأمر رئيس مجلس الوزراء، يتم العمل على توفير معارض اهلا رمضان فى كل المحافظات لرفع العبيء على المواطن المصرى وايضا هناك تخفيضات بمعارض اهلا رمضان بنسبه ٣٠% عن الأسواق من أجل سد احتياجات المواطن المصرى فى شهر رمضان المقبل.

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أكد عبد المنعم خليل عبر مداخله هاتفيه عبر قناة اكسترا نيوز أننا لا تتأثر بالحرب الروسيه الاوكرانيه حيث هناك انخفاض فى الأسعار فى معارض اهلا رمضان مضيفا أن هناك إقبال شديد من المواطنين لمعارض اهلا رمضان حيث يتوافر سعر كيلو سكر ب٩,5جنيه والدقيق 12 جنيه وسعر الدواجن ب 48جنيه وايضا سعر اللحمه السودانى 95 جنيه، وبالتالى السلع متوفرة فى كل انحاء مصر ولذلك ننصح المواطنين بعدم التزاحم على العربات ومنافذ وكل هذا من أجل حياة كريمه للمواطن المصرى وسد احتياجاته.

التموين: كل السلع متوفرة بمعارض اهلا رمضان ولا داعى التزاحم

أضاف عبد المنعم خليل أنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء باستمرار الشوادر ومنافذ ومعارض حتى بعد نهايه شهر رمضان الى نهايه العام لتخفيف الأعباء على المواطن ومن اجل حياه كريمه بالنسبه له لافتا أن جهود الدوله وما تبذله فى توفير المنافذ المعارض بأسعار منخفضه ومناسبه لضمان حياه ومعيشه افضل للمواطن المصرى وبالتالى هناك مخزون استراتيجى أمن ولدينا اكتفاء ذاتي حققته الدوله لتوفير كافه السلع فى منافذ وشوادرلسد احتياجات المواطن وايضا هناك تزويد الرقابه على المحلات إذا تم رفع الأسعار ومن يخالف القانون سيتم معاقبته.