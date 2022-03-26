هدية الرئيس.. توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية بالساحل وروض الفرج

وزع الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، نائبا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي 6000 كارتونة تحوي السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية، بحيي الساحل وروض الفرج، في إطار مبادرة محافظة القاهرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوزيع 250 ألف كرتونة "هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة، والتي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين .