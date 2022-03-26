خالد الجندي: أتحدى من ينكرون تعامل الصحابة بربا الفضل.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض كبار صحابة رسول الله ، كان يعتبر ربا الفضل حلال منهم عبدالله بن الزبير روي عنهم أنهم تعاملوا بربا الفضل وكان حلال.

في أي كتاب فقهي| خالد الجندي يكشف خدعة تحريم فوائد البنوك ..فيديو جاي أرد على تجار الدين | خالد الجندي: فوائد البنوك حلال ..فيديو

ظهر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعدد كبير من الكتب الدينية على الهواء مباشرة، معلقا: "شايفين المجلدات دى، انا جبتها من مكتبى عشان كلنا نفهم، ونرد على الجهلاء وتجار الدين، دى الموسوعة الفقهية، دى شارك فى كتابتها كل علماء الأمة على مستوى العالم، عشان تعرف ان الكلام انا مش جايبه من عندى".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت: "انا جايب الكتب دى عشان ارد على العائلة الحوينية اللى بتحرك البيض والفسيخ، وكمان بتحرم فوائد البنوك، اللى مش بيقروا ولا فاهمين حاجة وبيتاجروا بالدين، النهارده لهم فضيحة انا جايب الكلام اهو من كتب لعلماء المسلمين".

وبدأ الجندى يقرأ من بعض صفحات الكتب التى امامه، ليؤكد ان فوائد البنوك حلال وليست حراما، وأن المصريين أموالهم حلال من فوائد البنوك.