السفيرة منى عمر: زيارة رئيس رواندا إلى القاهرة مهمة مع جمود مفاوضات...

قالت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أهمية زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى مصر اليوم السبت ذات أهمية خاصة حيث تأتي في ظل جمود مفاوضات سد النهضة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحتاج إلى لاعب أخر للقيام بدور الوساطة في قضية سد النهضة.

وتابعت السفيرة مني عمر أن الرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، يتمتع بعلاقات قوية للغاية مع الجانب الإثيوبي وأيضا مع مصر، موضحة أن الرئيس الرواندي من أكثر القادة قدرة للقيام بدور في حل قضية سد النهضة.

وأشارت السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره رئيس رواندا قاما ببحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.